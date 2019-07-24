البحسني يدشن بالمكلا أعمال الوفد السعودي للإعمار

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مساء اليوم بالمكلا أعمال الوفد السعودي للإعمار ااذي وصل صباح اليوم الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .
والتقى المحافظ بأعضاء الوفد السعودي للإعمار بحضور نظرائهم في المكاتب والمؤسسات ذات العلاقة بساحل ووادي حضرموت .
وشكر المحافظ البحسني مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الى جانب بلادنا في مختلف المراحل والمنعطفات ، مقدراً مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي الشقيق الى جانب شعبنا خلال هذه المحنة والظروف التي يعاني منها ، بسبب الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون .
واكد محافظ حضرموت
لوفد الإعمار السعودي ان الملف الامني في حضرموت من افضل الملفات وان الاوضاع الآمنة والمستقرة في حضرموت ستسهم بفعالية في تنفيذ برامج الإعمار بشكل أفضل .
ووجه المحافظ بتهيأة الظروف الملائمة لانجاح عمل الوفد وتنظيم برنامج تفصيلي لسير أعمال الوفد ابتداءً من يوم غد الخميس .
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