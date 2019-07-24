دورة تدريبية حول ادارة الازمات والكوارث بمحافظة عدن

انطلقت اليوم ورشة تدريبية في محافظة عدن في مجال ادارة الازمات والكوارث والتي تنظمها مؤسسة الرسالة للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وشدد عوض مشبح، وكيل وزيارة الادارة المحلية على أهمية الورشة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية متزامنة مع تعرض عدد من محافظات الجمهورية لكوارث طبيعية كالأعاصير والسيول والأمطار، إضافة إلى الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية.

ونوه بجهود التدريب والتأهيل في الورش والدورات التي تساهم في توعية وبناء قدرات وتنمية خبرات المجالس المحلية في تسيير وإدارة المحافظات والمديريات وكيفية التعامل مع الأوضاع أثناء الأزمات والصراعات وغيرها من الكوارث الطبيعية، وأشاد بجهود مؤسسة الرسالة في تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع التنموية.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة الرسالة محمد عبدالواسع، جهود وأنشطة المؤسسة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإغاثية وجوانب التأهيل والتدريب لشرائح المجتمع.