بن بريك : الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الجنوبية مسؤولة عن كشف فساد الحكومة

دعا رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، الهيئة الإدارية للجمعية، إلى الرقابة على المؤسسات الحكومية وكشف فسادها، وذلك خلال الإجتماع الإستثنائي الذي عقده، اليوم الأربعاء، والذي ضم رؤساء اللجان ونوابهم، بحضور أعضاء من هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وقال بن بريك "إن الرقابة على المؤسسات وكشف الفساد والتلاعب بمقدرات الشعب مهام جسيمة ملقاة على عاتق الجمعية وأعضاءها كونها تمثل الشعب، متمنياً الخروج من الاجتماع بنتائج إيجابية ومقترحات بناءة".

وأكد على أهمية عقد هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجنوب .. لافتاً إلى إن انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي لرؤساء اللجان ونوابهم، يأتي لتحديد مدى علاقة وتفاعل اللجان مع مجتمعاتهم في محافظات الجنوب، خصوصاً أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً واسعاً يتطلب جهودا وفاعلية مع كافة الشخصيات المجتمعية والأحزاب والمكونات والسلطات المحلية .

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية بالدور الفاعل للجان في العاصمة عدن، وفي محافظات شبوة والضالع والمهرة وسقطرى، وبقية المحافظات، وتفاعلهم مع القيادات المحلية ومجتمعاتهم وتبنيهم لقضايا مواطنيهم بمحافظاتهم، على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها.

بدوره، أكد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، إن هذا اللقاء من شأنه أن يسهّل الكثير الأمور الخاصة بالعلاقة بين الجمعية الوطنية والأمانة العامة .

وأوضح لملس أن العمل تكاملي بين كافة هيئات المجلس ويصب كله في خدمة الجنوب وقضيته العادلة.

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وأكد لملس دعم أي خطوة من شأنها الدفع بالعمل الوطني إلى الإمام والاستفادة من الزخم والقاعدة الشعبية التي يحظى بها المجلس في كافة محافظات الجنوب.

وبيّن الأمين العام أن القاعدة الجماهيرية التي يحظى بها المجلس الانتقالي، هي نتاج تفاعل المجلس مع شعبه وثمرة عملٍ وطنيٍ ونضاليٍ دؤوب، ومخطط ومدروس، متمنياً في ختام كلمته الاستفادة القصوى من مخرجات هذا الاجتماع.

عقب ذلك تم ذلك استعرض جدول أعمال الاجتماع والتقرير التقييمي العام للجان الدائمة في الجمعية الوطنية.

وناقش الاجتماع تقرير الهيئة الإدارية المقدم للدورة الثالثة للجمعية الوطنية، بالإضافة إلى تقرير الزيارات الخارجية.

وتناول الاجتماع خطة مواجهة محاولات عقد جلسات مجلس النواب اليمني المنتهي الصلاحية والآلية التنفيذية لها. واستعرض الاجتماع الاستعدادات والتحضيرات القائمة لعقد الدورة الثالثة للجمعية الوطنية والسُبل المناسبة لعقدها بالشكل المطلوب.

وناقش الأجتماع أيضا عددا من المواضيع ذات العلاقة بالمجتمع ومايعانيه الناس من تصرفات حكومة الشرعية وخلقها للأزمات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين.