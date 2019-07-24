لجنة الطوارئ تعلن جاهزيتها القصوى تحسباً لموجة أمطار غير عادية في عدن

أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة عدن في اجتماعها، اليوم، رفع الجاهزية القصوى في كافة المرافق الصحية والمستشفيات، تحسباً لاحتمال هطول أمطار شديدة الغزارة بعدن.

وتأتي هذه الامطار نتيجة المنخفض الجوي القادم من المحيط الهندي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ودعا الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، كافة المعنيين من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمستشفيات والمنشآت الصحية والمواطنين إلى التعاون مع غرفة العمليات والإبلاغ عن أي طارئ من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 02358259 - 02358260 - 735700774.

كما أقر الاجتماع اتخاذ التدابير الاحترازية التي تشمل رفع الجاهزية القصوى بجميع المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الإسعاف بعموم مديريات عدن، وكذا تجهيز سيارات الإسعاف بالمستلزمات الضرورية وتوزيعها علی الشوارع الرئيسية للمساهمة بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين متى ما استدعت الحاجة، متمنية الصحة والسلامة للجميع.