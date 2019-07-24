وفد من الصليب الاحمر يطلع سير تنفيذ مشاريع المياة في لحج

اطلع وفد من منظمة الصليب الاحمر اليوم الاربعاء على سير تنفيذ المشاريع الجارية في مجال المياة والصرف الصحي بمحافظة لحج.

وزار الفريق حقل مياه مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن بالمحافظة المُمَوِّن لمدينة الحَوطَة عاصمة المحافظة بالمياه ، و تفقَّد آلياتها و مختبرها و آبارها ، كما زار محطة مياه دندار بمدينة الحَوطَة و زار مبنى المؤسسة بالمدينة .

و قدم مدير فرع المؤسسة عادل سعيد ، شرحا لمتطلبات حقول مياه المؤسسة، مشيدا بما قدمته المنظمة من دعم كبير لمياه المحافظة ساهم في توفير المياه في مديريات المحافظة.

من جانبه أكد رئيس فريق الصليب الاحمر، استعداد المنظمة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة، انطلاقاً من هدف المنظمة السامي.