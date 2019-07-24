البنك المركزي يصرف لمستوردي المشتقات النفطية 100 مليون دولار

أعلن البنك المركزي اليوم في عدن عن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي اليمني للحد من الطلب، والمضاربة على العملة الاجنبية، وإعادة الدورة النقدية للبنوك، من خلال توفير العملة الاجنبية لمستوردي المشتقات النفطية.
وذكر البنك في بلاغ له أن البنك المركزي نفذ عملية مصارفة لمستوردين المشتقات النفطية، وفقا للآلية الخاصة بذلك، لمبلغ يزيد عن ١٠٠ مليون ريال سعودي، وبفارق سعر يبلغ ١٠ ريال بكل ريال سعودي، مقارنة بأسعار السوق.
وأضاف، أن البنك المركزي نفذ أيضاً عمليات مصارفة للسلع الاخرى غير المشمولة ضمن الوديعة السعودية، عدا الكماليات وبسعر ٥٠٦ ريال للدولار الواحد، مبيناً أن هذه السلع مستوفية لشروط الآلية التى تم اعتمادها، وإرسالها للبنوك الأسبوع الماضي.
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