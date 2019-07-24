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ال جابر يؤكد انطلاق البرنامج السعودي في قطاع المياة والكهرباء في الجوف

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أكد السفير المملكة العربية لدى بلادنا محمد آل جابر ان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيبدأ بتنفيذ مشاريع في قطاع المياه والكهرباء والصحة والتعليم في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف

وذكر آل جابر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها محرر صحيفة عدن الغد , بتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية زار فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محافظة الجوف وتجول في عاصمتها الحزم ووجدها تفتقر الى البنية التحتية والخدمات الأساسية

وأكد آل جابر ان البرنامج سيبدأ بتعبيد طرق المدينة، وتنفيذ مشاريع في قطاع المياه والكهرباء والصحة والتعليم.

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