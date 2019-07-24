قالت مصادر محلية إن قيادي حوثي لقي مصرعه اليوم في في مواجهات مع قوات الجيش بمحافظة الجوف.
وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية، إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للمليشيا الحوثية في مديرية المصلوب، وأسفر عن مقتل القيادي الميداني للحوثيين المدعو لطفي صالح الميموني، والمكنى بأبو صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه.
كما قصفت صباح اليوم، مدفعية الجيش -وفقاً لموقع الدفاع- تجمعات ومواقع تمركز المليشيات الحوثية، في جبهة حام، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي في معارك بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.