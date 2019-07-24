مصرع قيادي حوثي في معارك بالجوف

قالت مصادر محلية إن قيادي حوثي لقي مصرعه اليوم في في مواجهات مع قوات الجيش بمحافظة الجوف.

وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية، إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعا للمليشيا الحوثية في مديرية المصلوب، وأسفر عن مقتل القيادي الميداني للحوثيين المدعو لطفي صالح الميموني، والمكنى بأبو صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه.

كما قصفت صباح اليوم، مدفعية الجيش -وفقاً لموقع الدفاع- تجمعات ومواقع تمركز المليشيات الحوثية، في جبهة حام، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.