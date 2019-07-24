'حواء النسوية' تنفذ الدورة الصيفية الأولى تحت شعار صيفي فن وابداع بالمكلا

تحت شعار صيفي فن وابداع تواصل مؤسسة حواء النسوية للتنمية ليومها الرابع على التوالي الدورة الصيفية الأولى لتنسيق وتجهيز الهدايا والأعمال اليدوية بمدارس النور الأهلية بالغويزي .
تعلمن الفتيات خلال هذة الأيام مع المدربة أسماء قاسم الكثيري طريقة تغليف المصاحف ، عمل اطواق بقماش الجوخ والقوم ، وشرح طرق التصميم للثيمات بالجوال وبرنامج الفوتوشوب .
كما تطرقت المدربة منى جميل بافرجوم لشرح الأساسيات لتعلم نقش الحناء، و طريقة عجينة الحناء ، الأدوات المستخدمة في النقش ، طريقة اختيار الحناء المناسبة ، طريقة رسم الحناء في اليد (التنسيق والترتيب ) ، طريقة عمل قمع نقش الحناء .
وشاركن الكثير من الفتيات بسن (15-27) تستمر الدورة لمده اسبوعين متواصلين ، كما ستعاود المؤسسة عمل هذة الدورات مرات أخرى .
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