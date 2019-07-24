عاجل.. دفن "على عبدالله صالح" دفن بحضور أبنائه

قال محمد عبد السلام، الناطق باسم مليشيا الحوثي، خلال لقاء مع RT يوم الأربعاء، إن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية.

وأضاف محمد عبد السلام أن الرئيس الراحل دفن بحضور أبنائه.

وحول الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وزعم أن الحكومة الشرعية لا تريد تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.