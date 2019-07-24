قال محمد عبد السلام، الناطق باسم مليشيا الحوثي، خلال لقاء مع RT يوم الأربعاء، إن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية.
وأضاف محمد عبد السلام أن الرئيس الراحل دفن بحضور أبنائه.
وحول الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وزعم أن الحكومة الشرعية لا تريد تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. دفن "على عبدالله صالح" دفن بحضور أبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.