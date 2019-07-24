مؤسسة الكهرباء تعلن عن زيادة ساعات تشغيل التيار الكهربائي في عدن وأبين ولحج

أعلنت مؤسسة الكهرباء اليوم عن زيادة ساعات تشغيل التيار الكهربائي في عدن ولحج وأبين. وذكرت المؤسسة أن باخرة من مازوت تم تفريغها في مصافي عدن تمهيداً لنقلها الى محطات توليد الكهرباء . واشارت المؤسسة العامة للكهرباء ان محافظات عدن لحج ابين الضالع ستشهد تحسن تدريجي في استقرار التيار الكهربائي وزيادة ساعات التشغيل وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.

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