'ألطاف للتنمية' توقع إتفاقية شراكة مع رباط النور للدراسات الإسلامية بالحامي

وقعت مؤسسة ألطاف للتنمية إتفاقية شراكة مع رباط النور في المجال التعليمي والمجتمعي وقعها عن مؤسسة ألطاف المدير المالي والإداري حسن سعيد باهارون، مع الأمين العام برباط النور هاشم صالح بن الشيخ أبوبكر.

وفي إطار الإتفاقية دعمت مؤسسة ألطاف للتنمية رباط النور بجهاز كمبيوتر وملحقاته لتفعيل النشاط الإذاعي التابع للرباط.

الإتفاقية التي وقعها الجانبان تهدف إلى تنسيق الجهود التعليمية وتحقيق التكامل بين دور المؤسسة التنموية مع أدوار الرباط التعليمية والدعوية.

هذا وتسعى مؤسسة ألطاف للتنمية في الفترة المقبلة تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات التعليمية والدعوية لتفعيل وإبراز أثرها في المجتمع وتحقيق الرسالة المشتركة للكيانات المماثلة