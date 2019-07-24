الحكومة تعلن جاهزية مطاحن البحر الاحمر لاستئناف الانتاج

أعلنت الحكومة عن جاهزية مطاحن البحر الاحمر في الحديدة لاستئناف إنتاج الدقيق، بعد عملية صيانة استمرت عدة أشهر.

وذكر بيان صادرعن المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة والتي تؤمن المطاحن، إن وفداً من منظمة الغذاء العالمي زار مطاحن البحر الأحمر للاطلاع على آخر أعمال الصيانة التي شهدها المصنع خلال الشهور الماضية.

وأوضح المركز أن الوفد الأممي زار المطاحن بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الأولية وتجهيزها لتصبح صالحة لتجهيز دقيق القمح الذي سيوزع على المواطنين في المناطق المحررة التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين.

وبحسب البيان اطلع الوفد على آخر أعمال الصيانة التي شهدها المصنع والذي أصبح قادراً على الإنتاج وتوزيع الدقيق، والذي سيبدأ عملية توزيعه خلال الأيام القادمة حسب الكشوفات المتواجدة للمنظمة وستشرف مباشرة على عملية التوزيع.

وأمنت القوات اليمنية المشتركة عبور الوفد الأممي من العاصمة المؤقتة عدن إلى المطاحن داخل مدينة الحديدة بعد تعنت ورفض الميليشيات الحوثية مروره من مناطق سيطرتها.