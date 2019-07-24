حركة الشباب تهاجم قاعدتين عسكريتين صوماليتين

شن مقاتلو حركة الشباب المدججون بالسلاح هجومين متزامنين على القواعد العسكرية الصومالية في إقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال. وقال مسؤولون محليون إن القوات الصومالية صدت الهجمات على منشأة للتدريب العسكري بالقرب من بلدة ماركا في إقليم شبيلى السفلى. وهناك تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم على الجعلي. وشهدت المنطقة في الماضي هجمات على القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي من قبل حركة الشباب التي لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية ، حيث تقوم بتنظيم هجمات وتفجيرات.

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