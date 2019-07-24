القوات المشتركة: تحركات وتصعيد مليشيا الحوثي في الحديدة مرصودة بدقه

تواصل مليشيا ايران الحوثية التصعيد والتحشيد في محافظة الحديدة والساحل الغربي.

وحذرت مصادر في القوات المشتركة من التوجهات التي تشتغل عليها المليشيات الحوثية في الأثناء مستهدفة بالخصوص مديرية الدريهمي تزامنا مع عمليات التصعيد والخروقات اليومية في مدينة الحديدة وعلى كافة محاور وجبهات الساحل الغربي لا سيما التحيتا وحيس والجاح في بيت الفقيه.

تصعيد:

وتؤكد القوات المشتركة على رصدها ومتابعتها بدقة لمجمل تحركات المليشيات وخصوصا استقدام المزيد من التعزيزات والمجاميع المسلحة إلى تخوم المديرية في تزامن مع القصف العنيف واليومي والاستهداف المتواصل لمواقع القوات المشتركة في الجهات الشرقية والشمالية من المديرية، بالإضافة إلى القصف المدفعي والاستهداف بالقذائف المختلفة من داخل الأحياء السكنية في جنوب مدينة الحديدة صوب القوات المشتركة ومواقعها في المديرية.

وذكرت المصادر ان المليشيا تحول جلب مسلحين تباعا من مناطق مختلفة إلى الدريهمي وتركزهم حاليا في قرى المنقم والجربتين. وزادت المليشيات خلال الأيام الماضية بصورة حثيثة من تحشيد مسلحين وعتاد وآليات وأسلحة مختلفة بينها منصات مدفعية وصاروخية في تخوم الدريهمي.

Advertisements

ومساء الثلاثاء واصلت المليشيات الحوثية إطلاق قذائف المدفعية صوب مواقع القوات المشتركة في ضواحي مركز مديرية الدريهمي في وقت واحد مع القصف والاستهداف على الأحياء المحررة في شارع صنعاء وشرقي مدينة الحديدة.

رعب التصفيات الحوثية للمشايخ الموالين يكتسح تهامة

وترصد القوات المشتركة ووحدات الاستطلاع والرصد الميداني تحركات وتعزيزات المليشيات الحوثية التي تستهدف الدريهمي ليس فقط بالقصف اليومي ولكن أيضا تبييت عمليات واسعة عبر شن هجمات ومحاولات زحف متوقعة تكرارا للسيناريوهات نفسها التي حدثت وتحدث تباعا في مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية ومنطقة الفازة ومديرية حيس.

وتؤكد المصادر العسكرية والميدانية أن مجمل التحركات هي تحت الرصد وفي متناول اليد الطولى لأبطال القوات المشتركة.

وتكتسب مديرية الدريهمي ومركزها أهمية مضاعفة لموقعها الجغرافي المتوسط بين مدينة الحديدة ومديريات الجنوب من الجهتين الساحلية والداخلية والسيطرة عليها عطلت إلى حد كبير خطوط إمدادات الحوثيين وقيدت مقدرة المليشيات على التحرك والمناورة ومنحت القوات المشتركة أفضلية ميدانية وعسكرية حاسمة وهو ما تحاول، عبثا، المليشيات تغييره دون جدوى.