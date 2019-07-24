باصهيب يلتقي عدداً من المدراء القُطريين وممثلي المنظمات الدولية

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي برنامج الغذاء العالمي في عدن، تنفيذ برامج الإغاثة التابعة للبرنامج بعدد من محافظات الجمهورية وخاصة محافظة حضرموت.

كما بحث الدكتور باصهيب، خلال لقائه، مع مدير الطوارئ بمنظمة مسلم هاندز - الأيادي المسلمة البريطانية عبدالرحمن حسين، جهود المنظمة بتنفيذ عدد من المشاريع بقطاع المياه والتي تشمل إعادة تأهيل آبار المياه وإعداد الدراسات الخاصة بمشاريع المياه في محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة.

وفي السياق ذاته، ناقش نائب وزير التخطيط، اليوم، مع منسق العلاقات العامة في الجهات الحكومية بمنظمة مرسي كور عمر عمر، تعزيز التعاون بين الجانبين ومستوى تنفيذ المنظمة لمشاريعها وبرامجها التنموية والإنسانية بعدد من محافظات الجمهورية.

والتقى الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع نائب المدير القُطري لشؤون البرامج بمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن سلمى بن عيسى، وجرى خلال اللقاء مناقشة تحديد الاحتياجات بعدد من المجالات التنموية من أجل تنفيذ بعض المشاريع خصوصاً بمجال المياه لتخفيف معاناة السكان بالمحافظات التي تعاني من شحة توفير المياه.

إلى ذلك، وقع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في عدن، الاتفاقية الأساسية، مع المدير القُطري لمنظمة طفل الحرب البريطانية في اليمن منى سعد، لفتح مكتب للمنظمة في عدن، والبدء بممارسة نشاطها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها بمجالات الحماية والأمن الغذائي والتعليم.