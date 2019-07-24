مصرع مرتزقة بعمليتين عسكريتين في عسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الاربعاء، مصرعهم واصيب اخرين في منطقة ابواب الحديد بقطاع عسير.

وذكر مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا اليوم لزحف مرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان في أبواب الحديد بمحور عسير، مشيراً الى أن مروحيات الأباتشي حاولت اسناد زحف المرتزقة الا انها عادت الى ادراجها تاركتاً وراءها العديد من المرتزقة بين قتيل وجريخ.

وكانت وحدة النهدسة التابعة للجيش واللجان فجرت في وقت سابق عبوتين ناسفتين بمجموعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، ما اسفر عن مصرع وجرح العديد من المرتزقة.