طيران العدوان يشن غارات على صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أقدم طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الاربعاء على شن عدة غارات على محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية أن طيران العدوان شنت خمس غارات على مديرية نهم شرق صنعاء ، مستهدفاً مناطق متفرقة بالمديرية. واشارت الى أن الغارات تسببت في الحاق أضرار بمنازل ومزارع المواطنين .

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