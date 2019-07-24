شاهد بالصور والفيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء غطت أسراب الجراد، مساء اليوم الأربعاء، سماء العاصمة صنعاء،وسط خروج الالاف من الأطفال لجمع ما يمكن من الجراد. وشوهدت أسراب الجراد الصحراوي القادم من السعودية في المناطق الجبلية ووسط العاصمة اليمنية صنعاء. Advertisements

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