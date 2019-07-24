تراند اليوم : كاتب عماني يسجل نبوءة خطيرة بشأن الخليح: في أكتوبر المقبل ‘‘خريف وتساقط أوراق’’ .. وهذا هو السر..!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي -
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جل كاتب عماني بارز نبوءة خطيرة بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي.
وقال الكاتب العماني زكريا المحرمي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "لن يحدث شيء في الخليج قبل شهر أكتوبر موعد انتخابات الإعادة الإسرائيلية؛ فنتنياهو لا يريد مواجهة الناخب الصهيوني الجبان وقد تسبب في إمطار إيران وحزب الله لبيته بالصواريخ".
وأضاف: "يبدو أن رياح هذا الخريف ستعصف بكثير من الأوراق المحترقة في المنطقة".
واشتعلت الأمور كثيرا بمنطقة الخليج وبخاصة بعد احتجاز ناقلتي بترول بريطانيتين في إيران ، بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة بترول إيرانية في مضيق جبل طارق.
وفيما دخلت إيران في أزمة أخرى بعدما أسقط الحرس الثوري طائرة مسيرة أمريكية ، بالإضافة إلى المزيد من الأحداث التي سببت قلقا في الأوساط الخليجية كلها من اندلاع حرب وشيكة.
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