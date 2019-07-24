تراند اليوم : هل تذكرون الاعلامي السعودي الذي دعا للتطبيع واستقبله الفلسطينيون بالصفع؟ شاهدوا ما فعل به الملك سلمان وأثلج صدور الجميع

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيهات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية السعودية من الإعلامي السعودي محمد سعود. وأوضح المصدر بأن سحب الجنسية جاء على خلفية زيارة المدعو محمد سعود إلى إسرائيل مخالفاً القيم والأخلاق وخروجاً عن الصف العربي الخليجي داعياً للتطبيع مع الإحتلال الاسرائيلي. إقرأ أيضـــــــــــاً: Advertisements ​​ وكان قد استقبل مواطنون فلسطينيون من سكان مدينة القدس الشاب المطبع محمد سعود بالرشق بالنعال والشتائم؛ خلال زيارته للمدينة وأثار غضب الكثر من العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

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