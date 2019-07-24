تراند اليوم : عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة لليمنيين قبل قليل

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة لليمنيين قبل قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في قصر شرمه بمدينة نيوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث تم التشاور بشأن مختلف الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، والتعاون الوثيق والمشترك بين البلدين الشقيقين للتعامل مع تلك المستجدات.

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وتم الوقوف امام الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة ومعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية، والجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية، والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن للتخفيف من المعاناة الإنسانية، إضافة الى الدعم السعودي السخي للحكومة الشرعية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب، وإعادة الاعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستعرض رئيس الوزراء، طبيعة الأوضاع في مختلف المجالات، والنجاحات التي حققتها الحكومة في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة بدعم اخوي كبير من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. مشيرا إلى الخطط الحكومية الموضوعة لتحقيق مزيد من تحسين الخدمات والاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين والدعم المطلوب من الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في التنمية لإنجاح هذه الخطط.

وجدد ولي العهد السعودي، موقف المملكة الداعم والمساند للشرعية في اليمن وحرصها الدائم على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة للشعب اليمني على الصعيد الاقتصادي والإنساني والتنموي.. مؤكدا دعم الحكومة الشرعية في جهودها لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتحسين الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الإرهاب، وحتى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.. منوها بالجهود التي تقوم بها الحكومة وما حققته من نجاحات على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق اليمنية المحررة وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم المملكة لهذه الجهود بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويخفف من معاناته التي تسببت بها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الى ان امن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمنطقة.