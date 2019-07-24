شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار صرف الريال اليمني في محلات الصرافة بصنعاء وعدن اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019م. الأسعار في صنعاء. الدولار شراء 576 إلى 577 البيع 579 ريال. السعودي شراء 151,5 إلى 151,7 البيع 152,3 ريال. Advertisements الأسعار في عدن. الدولار شراء 580 إلى 582 البيع 586 ريال. السعودي شراء 152,5 إلى 153 البيع 153,7 ريال. هام: الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف الريال اليمني في محلات الصرافة بصنعاء وعدن اليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.