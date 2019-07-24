شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تجدد قصفها واستهدافها للأحياء السكنية في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت مليشيا الحوثي قصفها للأحياء السكنية في مناطق سيطرة الجيش الوطني في الحديدة.

وقال مصدر عسكري أن المليشيا قصفت بمختلف الأسلحة الأحياء السكنية في شارع صنعاء، مشيرة إلى أنه تم رصد تجمعات مكثفة للمليشيا في الأحياء السكنية قرب خطوط التماس بشارع الخمسين.

وفي السياق ذاته، استهدفت مليشيا الحوثي منازل المواطنين في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه بالمدينة.

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وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن المليشيا استهدفت منزل المواطن عمر فتيني في المديرية، وتسببت بحالة من الهلع والخوف لدى الأهالي.

وأضاف أن المليشيا استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح بمديرية بيت الفقيه.