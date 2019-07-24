الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

ميليشيا الحوثي تجدد قصفها واستهدافها للأحياء السكنية في الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تجدد قصفها واستهدافها للأحياء السكنية في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت مليشيا الحوثي قصفها  للأحياء السكنية في مناطق سيطرة الجيش الوطني في الحديدة.

وقال مصدر عسكري أن المليشيا قصفت بمختلف الأسلحة الأحياء السكنية في شارع صنعاء، مشيرة إلى أنه تم رصد تجمعات مكثفة للمليشيا في الأحياء السكنية قرب خطوط التماس بشارع الخمسين.

 

وفي السياق ذاته، استهدفت مليشيا الحوثي منازل المواطنين في مديريتي التحيتا وبيت الفقيه بالمدينة.

Advertisements

 

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن المليشيا استهدفت منزل المواطن عمر فتيني في المديرية، وتسببت بحالة من الهلع والخوف لدى الأهالي.

 

وأضاف أن المليشيا استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح بمديرية بيت الفقيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تجدد قصفها واستهدافها للأحياء السكنية في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا