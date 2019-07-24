شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أغنية جنسية على إيقاع موسيقى صاخبة.. مشهد صادم لفتيات سعوديات في جدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو يرصد حشد غفير لفتيات سعوديات في إحدى حفلات جدة، وهن يرددن أغنية جنسية على إيقاع موسيقى صاخبة.

وأظهر الفيديو المتداول على موقع "تويتر"، آلاف الفتيات السعوديات وقد احتشدن لحضور حفل إحدى الفرق الأجنبية في جدة، وأخذن يرددن كلمات جنسية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن اللقطات الموثقة من حفل سوبر جونير في جدة، وهي فرقة كورية جنوبية تستخدم أغاني جنسية.

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واتهم مغردون سعوديون، الفتيات بأنهن "مجنسات" غير سعوديات، ويذهبن إلى الحفلات في جدة من أجل تشويه صورة السعودية.

وطالب مغردون آخرون، هيئة الترفيه في السعودية، بمحاولة ضبط الحفلات الخارجة، فيما شدد آخرون على ضرورة إلغائها نهائيًا.