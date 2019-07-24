عاجـــل : إطلاق قذائف ورصاص في قلب الرياض.. استهداف شخصية رفيعة وتدخل عاجل لـ"الحرس الملكي" السعودي (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إطلاق قذائف ورصاص في قلب الرياض.. استهداف شخصية رفيعة وتدخل عاجل لـ"الحرس الملكي" السعودي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تناقلته حسابات إخبارية سعودية، عملية إطلاق نار وقذائف في قلب العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لاستهداف شخصية رفيعة.

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ورصد الفيديو، موكب شخصية رفيعة -بحسب مغردين-، تنزل من سيارته لافتتاح أحد المشاريع، إلا أن مسلحين هاجموهم بالرصاص والقذائف.

ونفت تقارير إعلامية سعودية أن يكون ما حدث صحيحًا، مؤكدةً أن مقطع الفيديو هو عملية تدريب لأفراد وضباط قوات حماية الشخصيات بالحرس الملكي، لإحباط محاولة اختطاف إحدى الشخصيات المهمة خلال مناسبة عامة.