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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ما فعله في المسجد الحرام.. أمر من "الملك سلمان" يفاجئ "آل سعود" بشأن أحد الأمراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا فاجأ الأسرة الحاكمة "آل سعود" بشأن أحد الأمراء، نظير ما فعله في المسجد الحرام. ونصَّ الأمر على تعيين الأمير بدر بن سعود آل سعود، مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم؛ وفقًا لما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية. وأشارت الصحيفة، إلى الدور البارز الذي لعبه الأمير السعودي داخل المسجد الحرام، ليكون تكليفه في المنصب الجديد نظير جهوده خلال السنوات الماضية. Advertisements وبحسب مصادر إعلامية، فإن أمراء من "آل سعود" فوجئوا بالقرار كون المنصب لا يتناسب مع أحد أمراء الأسرة المالكة، والذي كان من الفترض أن يكون قائدًا لأمن المسجد الحرام أو أحد المناصب الرفيعة الأخرى. وذكرت المصادر، أن العديد من الأمراء في "آل سعود" يحاولون التقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل الحصول على مناصب عليا في الدولة.

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