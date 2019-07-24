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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشاهد صادمة على كورنيش جدة .. معركة نسائية على أنغام الموسيقا (فيديو)

تداول مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لمعركة نسائية نشبت بين مجموعة نساء سعوديات على كورنيش مدينة جدة.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة المضاربة بين فتاتين وسط محاولات التهدئة من آخريات، في منطقة للفعاليات على كورنيش جدة.

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وحاول أحد رجال الأمن المكلفين بالعمل على كورنيش جدة -كما يتضح في الفيديو- إنهاء المعركة بين الفتاتين، إلا أنه لم يستطع.

وتلقى رجل الأمن عدة ضربات في مناطق متفرقة بجسده، بالركل واللكمات من جانب الفتاتين، وسط تجمهر من مرتادي كورنيش جدة.

وبحسب موثق الفيديو، فإن إحدى الفتاتين كانت تقود دراجة على كورنيش جدة، وقامت بالدوران حول الثانية، لتنشب المعركة بينهما على هذا الأساس.