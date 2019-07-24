عاجـــل : مصدر موثوق يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة عزم الرئيس هادي إقالة رئيس الوزراء ، وهذا هو الدليل !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصدر موثوق يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة عزم الرئيس هادي إقالة رئيس الوزراء ، وهذا هو الدليل !
نفى مصدر مطلع الاخبار التي يتم تداولها اليوم حول عزم الرئيس هادي إقالة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك .
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وقال المصدر لموقع صوت المغتربين ان تلك الأخبار عارية عن الصحة وان رئيس الوزراء مستمر في عمله ولا يوجد اي خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية كما يشاع .
وتوقع المصدر ان يكون هناك تغيير في بعض الحقائب الوزارية التي تدنت مستوياتها خلال الفترة الاخيرة .
وكان رئيس الوزراء قد التقى اليوم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبحث معه اخر المستجدات على الساحة اليمنية ، وهو ما عدة المصدر تكذيبا لتلك الشائعات التي تتحدث عن تغيير مرتقب لرئيس الوزراء ،
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