انهيار عدد من المنازل في السدة شرق إب

انهارت عدد من المنازل في انهيارات وانزلاقات ترابية، شهدتها مديرية السدة، شرقي محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن قريتي "النبيجة" و"منزل غراب" بمديرية السدة، شهدتها انزلاقات ترابية أدت إلى انهيار عدد من المنازل.
وأضافت المصادر أن مئات المواطنين نزحوا من منازلهم جراء انهيارات منازلهم التي تزامنت مع السيول التي تشهدها المنطقة.
وشكا الأهالي من غياب أي دور للسلطات المحلية أو المنظمات المعنية.
وشهدت المنطقة في إبريل الماضي انهيارات وتشققات أرضية واسعة أجبرت المئات من السكان على النزوح بشكل نهائي ليتبقى مئات المواطنين في منازلهم عرضة للمخاطر المستقبلية.
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