إب.. مقتل طفلين وإصابة ثالث في حوادث جنائية

أفاد مصدر محلي، في مديرية "مذيخرة" جنوب غرب مدينة إب، بمقتل طفل، برصاص مسلحين في خلاف على اراضي شهدته المديرية.



وقال المصدر لـ "يمن شباب نت" إن الطفل "ضيف صادق محمد لطف" قتل أمس الثلاثاء، عن طريق الخطأ، في منطقة الأفيوش برصاص مسلح يدعى " عصام سلطان" كان يتبادل إطلاق النار مع طرف آخر في خلاف على أراضي بالمنطقة.



وأكد المصدر أن الطفل الذي ينتمي لمديرية العدين، قتل أثناء تواجده في السوق، والذي صادف تواجده وقت إطلاق النار.



وفي مديرية الظهار ـ مركز المحافظة ـ قتل طفل وأصيب آخر بجروح بالغة برصاص مسلح في حارة الوازعية ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة.



وقالت المصادر أن الطفلين سقطا عن طريق الخطا، ضحية صراع مسلح بين طرفين في منطقة الوازعية.



وبحسب المصادر فقد أصيب الطفلين "بشار حافظ حسان الدبعي" و"عبدالرحمن احمد معمر" بأعيرة نارية، أسعفا على اثرها إلى المستشفى توفي الأول متأثراً بإصابته فيما يرقد الآخر في العناية المركزة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، فوضى أمنية، وجرائم قتل يومية في ظل انتشار السلاح والعصابات المسلحة.



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