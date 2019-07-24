تعز.. مصرع 4 عناصر من المليشيا الحوثية بينهم المشرف على جبهة مقبنة

لقي 4 عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، اليوم الأربعاء، تموز 24، 2019، بينهم المشرف على جبهة مقبنة غرب تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن اثنين من قيادات المليشيا الحوثية بينهم المشرف على جبهة مقبنة لقيا مصرعهما بالإضافة إلى اثنين آخرين في عملية نوعية للجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العملية أعقبها اشتباكات عنيفة نتج عنها تراجع عناصر المليشيا باتجاه غرب جبهة مقبنة.