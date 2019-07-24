الوكيل المساعد وادي حضرموت في مقطع مسرب: نحن والمنطقة الأولى في خندق واحد

عاد مقطع مسرب للوكيل المساعد وادي حضرموت عبدالهادي التميمي للظهور مجددا في الشارع الحضرمي، واضعا علامات استفهام كثيرة حول دفاع الوكيل على المنطقة العسكرية الأولى المسؤول الأول عن عمليات التصفية والإغتيال - للقيادات الحضرمية في الوادي - من قبل المواطنين.

ويبدو أن الوكيل لم ينتبه للتصوير أو إنه لم يكترث لمداخلة أمهات الشهداء ومن تعرضت درجات ومركبات أبنائهن للسرقة في ظل وجود عدة وعتاد المنطقة العسكرية الأولى، الأمر الذي دفعه للتصرف بعنجهية والإنحياز للبقاء على الكرسي، وذلك لما لقيادة المنطقة من علاقات وطيدة مع مسؤولين من الدرجة الرفيعة في الحكومة.

وتثبت الواقعة التي أشعلت الشارع الحضرمي موالات الكثيرين من المنتمين لحزب الإخوان في حضرموت.

ويقول الوكيل عبدالهادي التميمي الذي يعد الرجل الثاني بالسلطة المحلية بوادي حضرموت ، لأمهات شهداء - تبريرا للموقف - إن الانفلات الأمني بالوادي بأنهم يقفون مع المنطقة العسكرية الأولى في خندق واحد لأنها شوكة في حنجرة الانفصال ، ويضيف "لن نتخلى عنها أبدا" .

ويتابع التميمي نحن نريد حضرموت دولة ولا نريدها مع عدن ، لذلك سنبقي على قوات المنطقة الأولى ، لأن هناك من يريد السيطرة على حضرموت وتوجيهها نحو عدن في حال انسحبت المنطقة العسكرية الأولى" .

كما قال في تصريح هو الأول من نوعه " إن أمن وادي حضرموت ليس مسؤولية المنطقة العسكرية الاولى ، وأن المنطقة الأولى قائمة بشغلها بشكل سليم" .

Advertisements

مضيفا للأمهات " نحن أعطيناكم طرق الحل لأمن الوادي ، وانتم من حقكم تعجبكم أو ما تعجبكم فهذا شى يخصكم!"

ويظهر من خلال الفيديو بأن عملاء "علي محسن الأحمر" من الإصلاحيين "الحضارم" أصبحوا يخجلون من الدفاع عن بقاء القوات الشمالية بسبب جرائمها، ويغلفون دفاعهم تحت مبررات بأنهم يريدون "دولة حضرموت".

ويقول الوكيل التميمي، إن أمن وادي حضرموت ليس مسؤولية المنطقة العسكرية الاولى ، وأن المنطقة الأولى قائمة (بشغلها) بشكل سليم" .

جدير بالذكر أن قوات المنطقة العسكرية الأولى تملك فائضا في السلاح الثقيل، عمل علي عبدالله صالح وعلي محسن عندما كانا شركاء على تخزينه في معسكرات الوادي لحماية مصالحهم النفطية والمالية على مدار اكثر من 20 عام.

ويستغرب الناشطون والسياسيون في حضرموت لماذا لا تتحرك القوات بهذا السلاح لتطهير وتصفية أودية وصحاري الوادي من الإرهاب كما فعلت قوات النخبة في الساحل والمسيني ودوعن وغيرها؟.