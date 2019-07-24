شركة النفط في عدن تنفي اعتزام الشركة رفع سعر مادة البترول

نفت شركة النفط في عدن اليوم انباء رفع سعر المشتقات النفطية.
وذكر مصدر في الشركة في تصريحات صحفية أن الإخبار المتداولة عن اعتزام الشركة رفع سعر مادة البترول ليست سوى اشاعات يراد منها خلق بلبلة في الشارع.
وأكد المصدر أن قيادة الشركة تبذل جهودا كبيرة لإستقرار السوق المحلية وتوفير المشتقات النفطية.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام الى انتقاء الأخبار من مصادرها الرئيسية وعدم الاعتماد على الإشاعات الكاذبة.
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