اعادة افتتاح خط قصر الضيافة الرئيسي بالمكلا بعد 4 سنوات من التوقف

شهدت مدينة المكلا صباح اليوم الأربعاء، رسمياً افتتاح الخط الرئيسي أمام بوابة معسكر الأمن العام وقصر الضيافة أمام حركة ومرور المركبات بعد أن تم رفع وإزالة المتارس منه.

وقال مصدر محلي ان :"ان رجال المرور قاموا بتنظيم حركة المركبات، ومن ثم وجهوا سائقي المركبات بسلك الطريق الرئيسية المغلقة إيذانا بأفتتاحه.

يذكر أن الخط الرئيسي تم إغلاقه قرابة الأربع سنوات منذ فترة ما بعد تحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة ليتم إعادة افتتاحه رسمياً صباح هذا اليوم".