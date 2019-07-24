لحج.. مناقشة تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية

ناقش محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاة اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم ، مع المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة نجلاء الصَيَّاد ، القضايا المتعلقة بتفعيل دور فرع الصندوق الخدمي للمواطنين بالمحافظة.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل الصندوق، بما يساهم في تنفيذ مشاريعه الهادفة الى الحد من حجم الفقر في المديريات.

بدورها، أوضحت مديرة الصندوق أهمية عودة نشاط مقر الصندوق في المحافظة..

ولفتت الى ان الصندوق خصص مشاريع مستقبلية مثل مشروع التغذية المشروطة بمديريتي المَضَارِبَة ورَأس العارَة، والمُسَيمِير، القائم أساساً على عمليات المسح السكاني وادخال البيانات من الحالات المعتمدة من الصندوق بالمديريتين، ومشروع برنامج تقديم القروض الميسَّرة للشباب العاطل عن العمل لإقامة بها مشاريعهم الصغيرة.