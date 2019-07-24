خطوة مهمة... عودة شركة "كالفاني" الكندية النفطية للعمل إلى حضرموت

يتكون حوض المسيلة من أربعة قطاعات نفطية لشركات غربية منها القطاع 14 التي تشغله كنديان نكسن حتى عام 2012 الان بترو مسيلة الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط و القطاع10 التي تشغله توتال يمن الفرنسية الان بترو مسيلة والقطاع 53 دو ف انرجي وهي شركة بريطانية الان بترو مسيلة والقطاع 51 كنديان نكسن الكندية الان بترومسيلة.

وتعتبر هذه القطاعات النفطية الارعبة جميها متجاورة بالهضبة الجنوبية وتقع ضمن نطاق مديريريتي ساه وغيل بن يمين ويمتد 53 باتجاه تاربة وشريوف.

كما أن هناك شركات نفطية غربية اخرى نسبتها في الإنتاج عالية تشترك معها في النسبة شركات أجنبية الى جانب اشتراك الحكومة اليمنية بنسبة قليلة.

ومازالت تلك الشركات النفطية قائمة حتى الآن إلا أن أعمالها متوقفة ومازالت منشآتها وآلياتها قائمة في عدد من القطاعات النفطية في حضرموت ومنها:-

الشركة النرويجية DNO في القطاع 32 حوارم ويبلغ مساحة القطاع نحو 595 كيلو مترا مربعا.

وايضا تشغل الشركة النرويجية DNO قطاع43 جنوب حوارم وتبلغ مساحة منطقة امتيازها او قطاعها على 1600 كيلومترا مربعا وتشترك معها فيرست كالجاري واويل سيرش.

وتشغل شركة كالفاني الكندية القطاع 9 مالك وهي تقريبا الوحيدة غرب حضرموت الوادي ويشغل مدير الحقل والعمليات المهندس عمر محمد الحيقي أحد الخبراء الحضارم في قطاع النفط والمقر الرئيسي لها في الخشعة وتمتد الى رخيه وحدود شبوة وحتى

مناطق بهضبة عمد وتبلغ مساحة امتيازها نحو 1222كيلومترا مربعا.

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وتشترك معها في التشغيل شركة ريلاتس / هود اويل/ الموسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

وهذه الشركات جميعها شركات انتاج وليست شركات مسح اواستكشاف .

وقد بدأت DNO حوارم انتاجها عام 2000م بنحو33880 و971 برميلا وايضا قطاعها الثاني جنوب حوارم بدأانتاجه من 2004م وخلال هذا العام انتج 1.059.855 وهو قطاع واعد جدا وغني احتياطياتها من النفط.

وقد صدر من 2004م حتى 2009م بموجب احصائيات رسمية اكثر من10 مليون و261 الف برميل نفط خام.

اما الشركات العاملة في مجال المسح والاستكشاف فهي اكثر من خمس شركات عالمية توقفت عند دخول البلاد في أزمة سياسية طاحنة منذ 2011 كشركة سنوبك في قطاع71 وادي حضرموت وشركة متكو الاندنويسية في قطاع82 غرب

الوادي ومعها شركات اخرى صينية وايضا متكو في قطاع83في شرق الوادي سنا وشمال غيل بن يمين اضافة لشركات دوف وشلمبرجر جيو سرفس وسي جي جي وهالبريتون. وهي عبارة عن شركات مسح غربية واسيوية.

وقد بدأت شركة كالفاني بإنتاج النفط قريبا وتصدير نحو 5000 برميل يوميا عبر القطاع 53 الاسبوع الجاري وبعودة كالفاني في استئناف انتاج النفط في حضرموت والذي تضاءل إنتاجها في الآونة الأخيرة خطوة مشجعة في عودة الشركات الغربية النفطية الأخرى إلى حضرموت والتي مامن شك سترتفع حصة حضرموت من النفط الخام،؛ وعودة كالفاني هي نصر لسلطة حضرموت ورغبة دولية قوية في دعم الأمن والاستقرار بالمحافظة وتبادل المصالح الغربية في اليمن الشرقي الهادي من مناطق الصراع وبؤر التوتر في استمرار تدفق انبوب الذهب الاسود على بحر العرب وتحت حماية دولية من دول التحالف في حفظ السلام نيابة عن دول كبرى لها مصالحها الحيوية في المنطقة في ظل عالم متغير ومضطرب.