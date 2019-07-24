حضرموت.. تدشين فعاليات المؤتمر العلمي الرابع بالمكلا

دشنت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات المؤتمر العلمي الرابع دور العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي بدأت بآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك، أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بأن حضرموت وصلت إلى مراحل متقدمة لديها جامعتين حضرموت وسيئون وستصل إلى مصافي الجامعات العالمية داعياً الجامعة للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية من خلال البحث العلمي وكذا الارتقاء بالعمل الاكاديمي والعلمي للجامعة وفتح تواصل مع الجامعات العربية والعالمية.

كما أكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون داعمة للجامعة في شتى المجالات مشدداَ على ضرورة ربط الحقائق العلمية لملامسة كل جديد يخدم التنمية المستدامة مشيداً بدور رئاسة الجامعة في عملية الاستقرار للدراسة الجامعية معرباً عن شكره وتقديره لكل الباحثين المشاركين بالمؤتمر اللذين قدموا أوراق علمية بحثية تخدم المجتمع في حضرموت .

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت إلى أن البحث العلمي يسهم في حل مشكلات المجتمع والجامعة تولي أهمية كبيرة في هذا المجال لافتاً أن المؤتمر العلمي الرابع يشمل عدد من المحاور التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة مؤكداً بأن جامعة حضرموت قد بدأت بالتحضير لإقامة المؤتمر العلمي الدولي الخامس في الحوسبة الذكية الذي سينعقد في ديسمبر 2019م كما ستنظم الجامعة المؤتمر العلمي للطلاب سنوياً وستشهد الجامعة تطوراً علمياً خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

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ولفت إلى أن مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير أقر جائزتين للباحث المتميز وأفضل موقع وإلكتروني داعياً رجال المال والاعمال إلى دعم ورعاية كافة الأنشطة العلمية للجامعة شاكراً الشيخ محمد عوض البسيري رئيس إدارة شركة البسيري للصرافة لدعمه ورعايته لهذا المؤتمر العلمي الرابع وكذلك السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ لدعمهم المتواصل لجامعة حضرموت وكافة اللجان العاملة بالمؤتمر ومنتسبي الجامعة المساهمين في إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لعام 2019مة .

من جهته استعرض الأستاذ الدكتور / عبدالله حسين البار رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المهام والخطوات التي قامت بها اللجنة وكيفية استقبال طلبات الابحاث العلمية المتقدمة للمشاركة بالمؤتمر التي لها دوراً في الاسهام لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع مشيراً إلى أن الجامعات تنشط في البحث العلمي لتشمل كافة قضايا المجتمع .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس جامعة حضرموت أ . د . محمد سعيد خنبش ورئيس جامعة سيئون أ . د . محمد عاشور الكثيري و أ . عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة بتكريم كل من السلطة المحلية بالمحافظة والراعي الذهبي للمؤتمر شركة البسيري للصرافة وتسليمهم دروع تذكارية .