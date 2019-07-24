اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار الحديدة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم الاربعاء بالقرب من مطار الحديدة.

وذكرت المصادر أن دوي إطلاق رشاشات بعدد من أحياء المدينة الجنوبية القريبة من المطار ما زال مستمرا منذ مساء الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن"جماعة الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بعشرات من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء، لكن دون جدوى".

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" نقلاً عن المصدر ذاته، أن "محاولة التسلل التي انطلقت من داخل الأحياء السكنية شمال شرقي المطار بغطاء ناري مكثف واستمرت زهاء ساعة، انكسرت".

ومنذ ثلاثة أيام، تقول وسائل إعلامية تابعة للقوات المشتركة إن الحوثيين يحشدون تعزيزات عسكرية تضم مئات المقاتلين على تخوم مدينة حيس جنوب شرق الحديدة، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.