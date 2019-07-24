التفاصيل الكاملة لفضيحة الذباب الإلكتروني للإصلاح ووعود بكشف أسماء

كشفت إحدى النساء التي نشرت في تويتر باسم شفاء الناصر، عبر سلسلة تغريدات واعترافات فضائحية وهي منشقة عن الذباب الاليكتروني التابع لحزب الاصلاح.

وكتبت في سلسلة تغريدات رصدها "الخليج 365" "فتحوا لي حساب واعطوني راتب وقالو ستصلك التغريدات بالتوتساب وانتي انشريها وكانت المهمة سب وشتم كل ماهو جنوبي قيادات واعلاميين وبالاخير وصلت الى قناعة ان ما انشرة اكاذيب وتدليس وتلفيق وقلت لهم كل ما تملوه عليا بيطلع كذب وسحبوا مني الحساب الذي اعطوني وفتحت حساب خاص بي".

وبينت أن "الفريق الذي كلفني بالمهمة يتكون من الحسني وهو يعمل مستشار صحفي بمكتب الرئيس هادي والاعلامي انيس منصور ومختار الرحبي والدعم ياتي من قيادة أخرى والمجموعه كاملة عددها ٤٠٩ رجال ونساء وكل عضو بالمجموعة يفتح عدت حسابات وعلى كل حساب ٥٠٠ ريال سعودي واكثرها باسماء نسائية".

ومضت "من يزودنا بالتغريدات هو الاعلامي انيس منصور وكنا نلتقي به كل اسبوع في الشقة حقة بالرياض البطحاء وكان يشرح لنا طريقة العمل الجديدة ويسلمنا المستحقات".

ومضت "حسابي الاول سلمتة لانيس منصور تم تغيير الرمز وقطعو علينا المخصص، توضيح ، للامانه حساب عبير الخولاني لا يتبع غمدان اليوسفي حسب ماكان يقال بمواقع التواصل ، انشر لكم اسماء من كانوا يعملون معنا بالمجموعة وصور للمحادثات بالواتساب بيننا قريبآ".

وأشارت إلى أنه "ليس عيبآ ان نعود للطريق السليم بعد فترة عرفت فيها حقيقة الأمور وعرفت ايضآ ان المآل ممكن يغير الحق الى باطل ولكن لن تتطول المدة لآن الحق يصدع الباطل ، الكثير ممكن يبيعوا اذا في من يدفع لهم وحتى شرفهم هذا ما اكتشفته".

واعترفت قائلا "اعترف اني كنت استلم مقابل ان اكذب ولكن لم اقتنع يومآ بما كان يصلني ويطلبوا مني ان اغرد به، عندما كنت اجد من يدخل تويتر بٱسم شخصية معروفة كنت ارفض هذا العمل وكان يؤلمني كلام الفنانة أمل كعدل وجواس وطماح الذي كانوا ينفون امتلاكهم حسابات بتويتر وهم صادقين لاتوجد لديهم حسابات ونحن من انتحلنا اسمائهم".

ولفتت إلى أن "٤٠٩ حساب بتويتر تصرف لاصابها ميزانية تكفي لاطعام ٥٠ الف جائع، والذي يدير حساب عبير الخولاني عندما تعرفون من هو ستنصدمون من هول المفاجئة".

Advertisements

وبحسب الحساب ، فإن "الدكتور حسين اليافعي واسعد الشرعي شخصيات في جسد واحد والحقائق التي ستاتيكم ستكون صادمه لا تستعجلون، الى حد الآن لم يجدو من يستلم حسابي الاول الذي اخذوه مني والتنسيق جاري لتكليف شخص يديره وبكل تأكيد سيعودون لكبير المشرفين على المجموعة والمنسق العام الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي ، الآن الحساب بيد انيس منصور موقتآ وقد يطلب من اتباعة التبليغ على حسابي".

واستطردت "كان يقال لنا كل يوم شدو الهمم مع الشرعية لآن سقوطها يعني سقوطنا الجميع ، ‏ كنت اتسآل عن هذه الشرعية التي يكون اعمدتها تغريدات اشخاص اكثرهم منتحلين شخصيات وليس الشعب".

وشددت أنه "كل يوم كنت اطلب من المجموعة ان يكون للجوعى ومن تسلب المليشيات الحوثية اولادهم وترسلهم للجبهات نصيب بالمجهود الاعلامي وايضآ عن حالة اهالي الحديدة التعيسة وعن انتهاك الاعراض في محافظة إب وكانو يقولون التعليمات تأتي من الذي يدفع لنا".

وقالت "تركنا الاهم وقسمنا الاسبوع على ما يحدث في سقطرى والمهرة وعدن فقط لآن الذي يدفع يريد ذلك وليس نحن لا احد يسيئ لاحد واولهم انيس منصور او غيرة هم مع من يدفع لهم مصاريف لاهاليهم وتعرفون انيس منصور كان ضد علي محسن ومن اقنعة بأن يتحول الى جانبه هو العليمي بعد وعود بدعمه".

وبينت أن "حساب سندريلا تلفزيون عدن وانتصار علوي السقاف رواتبهم من ١٥٠٠ سعودي وهم لشخص واحد حتى بالنصب في مستفيدين بالمجموعة . اخصص يوم كامل انشر لكم اسمائهم الحقيقية".

وكشفت قائلة "هدفي الوحيد ان نكون يد واحدة ضد المليشيات الحوثية وخاصة بالإعلام ولكني وجدت اجندة يشيب منها رأس الطفل ، خلاصة الأمر ان المجموعة هي بالاصل تروج لمشروع الاصلاح فقط وليس خدمة للرئيس عبدربه منصور هادي الذي اعتبرة بمكان والدي فقط يستخدمون شرعية الرئيس شعار لتحقيق اهدافهم"ز

ومضت "حسب كلام احد زميلاتي بالمجموعة ان حملة تشوية بالامارات اعتمدتها المجموعة يوم أمس وتم توزيع مخصص اضافي لذلك".

ووعدت المنشقة بفضح أسماء مجموعة الذباب الاليكتروني قريباً.