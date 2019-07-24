استهدفت القوات السعودية مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد اليوم الأربعاء، تموز 24، 2019. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حيدان، معقل زعيم المتمردين، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا بحيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.