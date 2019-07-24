البيضاء.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في قانية

صدت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، تموز 24، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة قانية بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب الهجوم واستمرت لساعات.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة مواجهات كر وفر بين الشرعية والانقلابيين منذ أشهر.