الكثيري يطلع على سير العمل في مصنع رفا للصناعات الدوائية بسيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم ، على سير العمل في مصنع رفا للصناعات الدوائية بمدينة سيئون.

واستمع وكيل المحافظة الى شرح مفصل من المستثمرين الأخوين الدكتور رشيد وفهمي فلهوم عن المصنع الذي يستوعب 130 عامل ، وتبلغ طاقاته الانتاجية أكثر من مليون صنف من الأدوية المتنوعة ، والآلية التي يعمل بها وفقا لمتطلبات "gmp" الممارسة الجيدة لصناعة الأدوية .

وأشاد الوكيل الكثيري بالمواصفات التي يمتاز بها المصنع..معبرا عن اعتزاز قيادة السلطة المحلية بمثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تمنح فرص عمل لكثير من الشباب..مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه ادارة المصنع لكثير من الأنشطة والمشاريع الصحية .