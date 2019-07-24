الكثبان الرملية على الخط الساحلي إلى عدن.. معاناة لا تنتهي

تشهد رحلات النقل البري عبر الخط الساحلي من وإلى محافظة عدن جنوبي البلاد، تأخيرا كبيرا يفاقم معاناة المسافرين بفعل الكثبان الرملية التي تمتد على مرمى البصر بين الحين والآخر، مسببة ازدحاما غير عاديا في الخط الرئيسي بمنطقة عرمة .

وما يزيد معاناة المسافر، هو أن الجهات المعنية لا تقوم بدورها على النحو الصحيح، تاركة الخطوط الرئيسية تغرق في رمال الصحراء القاحلة، في الوقت الذي يفترض أن يتم فيه إزالة الكثبان الرملية بسرعة ليتمكن المسافرين وسائقو حافلات النقل البري من الاجتياز والعبور بشكل اعتيادي.

وتعد منطقة عرقة التابعة لمحافظة شبوة منطقة يصعب العثور فيها على ملاذ آمن من العطش أو الجوع بفعل انتظار السائقين لساعات لا يكاد يحصيها المواطن من الفينة والأخرى.

وتتسبب الكثبان الرملية الاي تغطي الطرق بتكدس كثير من المركبات الكبيرة، إضافة إلى غرق المركبات الصغيرة التي تحمل على متنها أطفالا وشيوخا ومرضى.

ويشكو مسافرين "لليمن العربي" هذه المعاناة مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل وقت الحاجة، للحد من استفحال المعاناة.