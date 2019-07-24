اخبار الخليج / اخبار اليمن

الريال اليمني يواصل الانهيار امام العملات الاجنبية ..وهذه اسعار اليوم الاربعاء في اسواق الصرافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار امام العملات الاجنبية ..وهذه اسعار اليوم الاربعاء في اسواق الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي

الشراء 

151.5
البيع

152
الدولار الامريكي

Advertisements

الشراء

576

البيع

578

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يواصل الانهيار امام العملات الاجنبية ..وهذه اسعار اليوم الاربعاء في اسواق الصرافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا