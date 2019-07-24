شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل الانهيار امام العملات الاجنبية ..وهذه اسعار اليوم الاربعاء في اسواق الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي الشراء 151.5

البيع 152

الدولار الامريكي Advertisements الشراء 576 البيع 578

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