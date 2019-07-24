شكرا لقرائتكم خبر عن ”صنعانية” بمساعدة خالها الحوثي تتسبب في مقتل زوجها العشريني! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت فتاة صنعانية بمقتل زوجها العشريني بمساعدة خالها المشرف الحوثي أبو أحمد العراسي بعد أن أقنعت زوجها أبو محمد بالذهاب إلى خالها لكي يتم إعطائهم سلة غذائية شهرية للتغلب على ظروفهم بعد تعطل سيارة زوجها، الاجرة، التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

وقال مصدر محلي في تصريح الى "المشهد اليمني" اليوم الثلاثاء، أن أم محمد العشرينية أقنعت زوجها والذي كان رافض للفكرة من أصلها بأن يذهب الى خالها لكي يتم إضافة اسمه للحصول على سلة غذائية، بشرط مرابطته في إحدى الجبهات لمدة شهر فقط وبعدها سيقوم خالها بالتغطية عليه كونه مشرف ويصرف له السلة الغذائية شهريا وبشكل مستمر .

وأضاف المصدر-فضل عدم ذكر اسمه- أن ابو محمد تحرك مع خال زوجته والذي طمأنه أن الجبهات هادئة هذه الأيام على حد قوله وتحركا إلى مؤخرة جبهة نهم بمحافظة صنعاء وعاد المشرف الحوثي الى بيته ولم يتجاوز حتى المؤخرة.

وأكد المصدر أن الفتاة الصنعانية تفاجأت بعد أقل من عشرة أيام باتصال من خالها الحوثي يخبرها بأن زوجها قتل ورفاقه الخمسة في غارة جوية لطيران التحالف العربي فعادت إليها جثة زوجها ممزقة ولم تأتي السلة الغذائية.

هذا وماتزال الزوجة تعيش حالة نفسية صعبة كونها هي من ساهمت في الدفع بزوجها للقتال مع الحوثيين، الذين يتنصلون أيضا عن دفع مرتبات قتلاهم مبررين لأهاليهم بأنهم قتلوا وهم يقاتلون مع الله وليس معهم.

جدير بالذكر أن الحوثيين يفسرون القرآن حسب أهوائهم وفهومهم البشرية المظنونة، بمايخدم مشروعهم السلالي العنصري متجاوزين بدجلهم وخرافاتهم بني إسرائيل.



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