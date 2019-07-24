شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : سعر القناديل «4 أثوار» ومصير الزنابيل «السحل» وأصحاب عمران «شربوا مرق» - الحوثي في عمران وحمدين تتنازل عن قتلاها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اظهرت صورا تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء ، المدعو محمد علي الحوثي، وهو في محافظة عمران (شمال اليمن) اثناء تحكيم في مقتل حوثيين.

وظهر محمد علي الحوثي في عمران لتحكيم «بيت حمدين» في قتلاهم الذين سقطوا في اشتباكات بمنطقة «الجنات» قبل فترة .

حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة عمران، مطلع مايو من العام الجاري بين مشرفين حوثيين سقط فيها قتلى وجرحى.

وقالت المصادر وقتها، إن الاشتباكات وقعت في مدرسة بمنطقة الجنات بعمران بين مشرف حوثي من صعدة ومشرف آخر يدعى "أبو حمزة حمدين" من عمران.

وتنازل بيت حمدين الذي يصنفون من فئة القناديل من المستوى الادنى ، عن دماء قتلاهم، مقابل 4 اثوار ولأجل سيدهم الحوثي.

وتأتي هذه الواقعة بعد يومين فقط من واقعة تصفية وسحل ابرز المتحوثيين من ابناء عمران وهو الصريع مجاهد قشيرة.

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وقتل الحوثيون قشيرة المصنف من فئة الزنابيل وقاموا بسحل جثته والتنكيل به في منطقة ريدة بعمران.

وقشيرة يعد من ابرز المتحوثيين الذي ساهموا في اسقاط عمران بيد الحوثي كما تواطئ وشارك في قتل البطل العميد الشهيد حميد القشيبي.

وتعكس الواقعتان على اختلافهما حقيقة واحدة وهي سلالية وكهنوة الجماعة الحوثية وكيف تتعامل مع اتباعها وتتخلص منهم وقت ما تريد.

وتصنف الجماعة الحوثية اتباعها الى قسمين : قناديل وهم على فئات وينحدرون من سلالتهم او من يسمون بالسادة ، والقسم الاخر زنابيل وهم المتحوثيين مادون القسم الاول.

وكتب احد الناشطين معلقا : «‏المرق موجود في كل مكان، الحقيقة هي ان الحادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ما دام الحوثي عارف ومتأكد انه كلما عمل جريمة سيتم ارضاءهم بثور او اثنين ويشربوا مرق والدنيا عوافي ..».