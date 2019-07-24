شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان وفاة الإعلامية الشهيرة ”ريهام سعيد” بعد إزالة أنفها من وجهها وقص أذنيها..شـاهد ”أول صورة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الإعلامية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض "مثلث الموت" الذي كشفت عنه قبل أيام.

ونفيا للإعلان، سخرت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ من بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي روّجت لشائعة وفاتها.

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ونشرت سعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لخبر من إحدى الصفحات التي روّجت لشائعة وفاتها، وعلّقت: "هي وصلت للدرجة دي؟ معلش طاب لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".

يُذكر أن سعيد أجرت عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف، بعد تعرضها لبكتيريا في الأنف تسللت إلى منطقة تسمى "مثلث الموت"، بسبب ضعف المناعة لديها، على خلفية مشاكلها وحالتها النفسية في السنوات الأربع الماضية.