شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. تحذيرات جديدة وعاجله للمواطنين السعوديين مما سيحدث الاحد القادم .. عليكم الجلوس في منازل مضلمة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن منتصف ليل الأحد المقبل الموافق 28 من شهر يوليو الجاري، سيسجل وصول شهب " دلتا الدالويات " إلى ذروة تساقطها وتستمر حتى شروق شمس الاثنين.
و"دلتا الدالويات" من الشهب متوسطة السرعة ومنها حوالي 10% خافت، وتترك ورائها ذيلاً من الغاز يختفي بعد ثانيتين من عبورها.
وتتكرر هذه الظاهرة سنويًا في شهر يوليو، بسبب عبور الأرض خلال حركتها حول الشمس من خلال مسار المذنب " ماكهولز" في هذا الشهر، وينتج عنه حطاما يتساقط بمعدل 20 شهابا بالساعة.
كما يمتد نشاط شهب " دلتا الدالويات " لمدة أسبوع بعد ذروتها، ولرؤيتها يستوجب أن تكون السماء مظلمة ولا يوجد لها مكان محددا.
ويعتبر الوقت الأمثل لمراقبة تلك الشهب من الواحدة بعد منتصف الليل حتى ضوء الفجر، وذلك من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عــــــــاجل .. تحذيرات جديدة وعاجله للمواطنين السعوديين مما سيحدث الاحد القادم .. عليكم الجلوس في منازل مضلمة .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.