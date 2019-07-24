تراند اليوم : عــــــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يعيين رئيسًا جديد والشعب السعودي يجن جنونهم من الفرح .. شاهد (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. الامير "محمد بن سلمان" يعيين رئيسًا جديد والشعب السعودي يجن جنونهم من الفرح .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» تعيين الدكتور بدر البدر رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، وهي مؤسسة غير ربحية ، أسسها الأمير محمد بن سلمان ،عام 2011 للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، والاهتمام بمجالات التعليم والتقنية والإعلام والثقافة نحو تمكين المجتمع معرفيًا وفق أفضل المعايير العالمية للوصول إلى كيان متين مزدهر تبنيه كوادر وطنية مؤهلة بخبرات عالية.

تولى البدر خلال مسيرته عددًا من المناصب، منها الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، حيث قاد فيها عملية التحوّل الكبرى من مسمى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية إلى شركة دور للضيافة، وأطلق الاستراتيجية التوسعية للشركة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية، وقام بقيادة عملية اندماج شركة أول نت خلال عمله فيها، إضافة إلى تأسيسه شركات عدة، منها الشركة العالمية للاتصالات والإنترنت.

نال البدر جوائز كثيرة خلال مسيرته القيادية، إذ صنّف ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي في المنطقة، وضمن أقوى 20 مديرًا تنفيذيًا في مجال الضيافة في المنطقة. وبقيادته فازت شركاته مرتين بجائزة أفضل بيئة عمل في المملكة.

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يذكر أن الدكتور بدر البدر حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، وشارك في الكثير من البرامج القيادية في جامعات عدة، كجامعة أكسفورد، وكورنيل، وجورج واشنطن.